Тульские предприниматели запустили видеоакцию в поддержку бизнес-сообщества

Резиденты Тульского бизнес-инкубатора записали видеообращение в поддержку всех предпринимателей региона и всей страны под названием «Мы рядом!».

Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая не только Россию, но и весь мир, стала серьёзным испытанием для бизнеса. Выйти из этой непростой ситуации возможно лишь объединив свои усилия.

Помочь сейчас советом и делом может каждый. Резиденты тульского бизнес-инкубатора призывают всех предпринимателей страны и мира действовать, обмениваться опытом и двигаться вперёд. И приглашают коллег присоединиться к акции.