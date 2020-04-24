Тульские предприниматели запустили видеоакцию в поддержку бизнес-сообщества
Резиденты Тульского бизнес-инкубатора записали видеообращение в поддержку всех предпринимателей региона и всей страны под названием «Мы рядом!».
Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая не только Россию, но и весь мир, стала серьёзным испытанием для бизнеса. Выйти из этой непростой ситуации возможно лишь объединив свои усилия.
Помочь сейчас советом и делом может каждый. Резиденты тульского бизнес-инкубатора призывают всех предпринимателей страны и мира действовать, обмениваться опытом и двигаться вперёд. И приглашают коллег присоединиться к акции.
Вместе мы победим вирус!
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