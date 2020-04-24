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Тульские предприниматели запустили видеоакцию в поддержку бизнес-сообщества

Тульские предприниматели запустили видеоакцию в поддержку бизнес-сообщества

Резиденты Тульского бизнес-инкубатора записали видеообращение в поддержку всех предпринимателей региона и всей страны под названием «Мы рядом!».

Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая не только Россию, но и весь мир, стала серьёзным испытанием для бизнеса. Выйти из этой непростой ситуации возможно лишь объединив свои усилия. 

Помочь сейчас советом и делом может каждый. Резиденты тульского бизнес-инкубатора призывают всех предпринимателей страны и мира действовать, обмениваться опытом и двигаться вперёд. И приглашают коллег присоединиться к акции.

Вместе мы победим вирус!

 
Сюжет: Бизнес, живи!
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