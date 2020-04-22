Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 23 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
С 12.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Скуратовская, 111,
- ул. Курковая, 4, 6, 14,
- ул. Луначарского, 174,
- ул. Н. Руднева, 58, 60, 60-а, 56, 56-а,
- ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
- 3-й Южный пр-д, 12,
- ул. Академика Павлова, 1-в, 1-г,
- ул. Дзержинского, 5, 2-а, 2-б,
- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- пр-д Московский, 1-10,
- ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
- ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
- п. Рудаково: ул. Советская, 7,
- ул. Люлина, 6.
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