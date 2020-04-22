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Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 23 апреля

Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 23 апреля

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

С 12.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Скуратовская, 111,
  • ул. Курковая, 4, 6, 14,
  • ул. Луначарского, 174,
  • ул. Н. Руднева, 58, 60, 60-а, 56, 56-а,
  • ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
  • 3-й Южный пр-д, 12,
  • ул. Академика Павлова, 1-в, 1-г,
  • ул. Дзержинского, 5, 2-а, 2-б,
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • пр-д Московский, 1-10,
  • ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
  • п. Рудаково: ул. Советская, 7,
  • ул. Люлина, 6.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:54 +3
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