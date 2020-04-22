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В Туле 9 Мая планируют открыть новый памятник участникам войны
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле 9 Мая планируют открыть новый памятник участникам войны

В этом году из-за действующих ограничений в регионе не будет массовых мероприятий, праздник пройдет в новом формате.

Накануне Дня Победы в рамках федеральной акции «Сад памяти» в ЦПКиО им. Белоусова высадят деревья. Также запланировано открытие памятника энергетикам – участникам Великой Отечественной войны и большой виртуальный концерт с участием ведущих тульских и московских артистов.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, создать праздничную атмосферу на улицах поможет акция «Георгиевская ленточка» с размещением лент в окнах или на балконах.

Благодаря акции «Поздравь народ с Победой» каждый желающий может записать и выложить в соцсетях видеопоздравление к 75-летию Победы. Также министр предложила провести проект «РиоРита – радость Победы» – когда люди записывают на видео танцы и выкладывают записи в соцсети. Всего запланировано более 100 виртуальных акций и флешмобов.

Министр уделила большое внимание проекту «Живи и помни», в рамках которого собраны данные об участниках войны. К 75-летию Победы на этом ресурсе объединены все ранее собранные материалы, в том числе архивные данные, газетные статьи, сведения о мемориалах. На сайте pobeda.71.ru каждый может разместить историю своей семьи в годы войны. Также здесь можно найти информацию о своих родственниках – участниках Великой Отечественной.

9 Мая во всех районах области состоится возложение цветов к Вечному огню.

Алексей Дюмин подчеркнул, что символом Победы и неотъемлемой частью праздника стал «Бессмертный полк», и, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, акция все равно состоится, только без шествия.

9 Мая в 11.00 пройдет общерегиональная акция «Спой ветерану!». Люди смогут выйти на балкон или подойти к окну с портретом или фотографией героя своей семьи и исполнить песню «День Победы». Во дворах домов пройдут небольшие концерты. Туда приедут машины со звуковой аппаратурой. Кроме того, жителям предлагают разместить фотографию своего героя на аватарке в соцсетях, а также опубликовать рассказ или видео о своем герое, сопроводив историю тематическими хештегами #МойПолкДома и #БессмертныйПолк71.

Опубликованные истории прозвучат в радиоэфире. Кроме того, каждый может направить рассказ о своём герое в текстовую трансляцию сайта moypolk.ru. В День Победы, в 19.00, состоится традиционная минута молчания.

– К юбилею Великой Победы готовится множество мероприятий. Необходимо приложить все усилия, чтобы всё прошло достойно и у каждого в сердце был праздник. Все санитарно-эпидемиологические требования должны строго соблюдаться. Прошу органы исполнительной власти ответственно подойти к проведению Дня Победы, – подытожил Алексей Дюмин.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 −11
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