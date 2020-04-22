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В Новомосковске в пруду утонул пожилой рыбак
Изображение tookapic с сайта Pixabay.

В Новомосковске в пруду утонул пожилой рыбак

По факту происшествия проводится проверка.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в пруду, который находится неподалеку от дома № 31 по ул. Демьяна Бедного в Новомосковске, нашли труп.
 
На вид погибшему около 60-70 лет. Первоначальный осмотр не выявил на теле признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти.
 
В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели мужчины.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:26 +3
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Место
Тульская областьНовомосковск

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