В Тульской области создается единая база героев Великой Отечественной войны

Фото из архива Myslo

Сегодня, 21 апреля, презентовали обновленный открытый социально–культурный проект «Живи и помни» приуроченный к празднованию 75-летия Великой Победы.

Его главная цель – создание единого банка данных о туляках – защитниках Отечества, тружениках тыла, партизанах, детях войны.

- Сейчас мы вынуждены оставаться дома и пока не можем вместе выйти на улицу, встретиться с ветеранами, возложить венки к памятникам и на могилы павших воинов. Вся наша активность переместилась в интернет. Поэтому проект «Живи и помни» мы представляем как центральный проект к 75-летию Победы, - сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

На портале размещены документы, которые хранятся в семейных архивах, музейных фондах, каталогах библиотек Тулы и Тульской области. С проектом уже сейчас можно ознакомиться по ссылке здесь.

В разделах «Книги», «Военные газеты», «Документы», «Видео- и фотоархивы» представлена уникальная информация. Это и военная кинохроника из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов, и уникальные фотографии из фондов Тульского государственного архива, и книги из фондов Тульской областной библиотеки. Также теперь здесь можно увидеть картины и плакаты из фондов тульских музеев, узнать их историю.

Для тех, кто хочет использовать этот ресурс для поиска информации о давно утерянных родственниках, в разделе «Персоналии» можно воспользоваться поиском по фамилии, имени и отчеству. При этом поиск будет идти по всем разделам сайта.

На сайте представлен ряд сборников документов, таких как «Тульский край в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (в 5 томах), «Все для Победы» и «Битва за Тулу», а также готовящийся к выпуску 22-й том сборника «Без срока давности», который является частью общероссийского проекта, рассказывающего о зверствах фашистов на оккупированных территориях.

Кроме того, на сайт добавлена интерактивная карта, на которой отражены оккупированные в годы войны территории, мемориальные комплексы, места дислокаций партизан и эвакуационных госпиталей и др.

«Сайт объединил не только завершенные ранее работы, но и проекты, которые начаты недавно. Работа над ними продолжается, а значит, сайт будет пополняться новыми документами и материалами», - сказала директор Регионального библиотечно-информационного комплекса Юлия Иванова.

А на портале Myslo подготовили специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь! Пусть все узнают о вашем герое!