«Тулгорэлектросети» сообщили о возобновлении плановых отключений электроэнергии

Фото из архива Myslo.

Все работы будут проводиться с 12.00.

С 20 апреля АО «ТГЭС» возобновляет плановые ремонтные работы, а также работы по реконструкции воздушных и кабельных линий электропередачи 6 (10)-0,4кВ.

– Принимая во внимание возросшее количество горожан, находящихся дома, энергетиками проведен анализ графиков капитальных и текущих ремонтов, на основании которого определен ряд объектов, ремонтные работы на которых до конца апреля будут проводиться без перерывов в электроснабжении потребителей, — сообщает пресс-служба организации.

Но определенные виды работ без ввода временных ограничений электроснабжения потребителей выполнить нельзя, – сообщают «ТГЭС».

Также сообщается, что все мероприятия ремонтной программы АО «ТГЭС» выполняются по согласованию с администрацией города и с соблюдением всех санитарных требований.

Для обеспечения непрерывности дистанционного учебного процесса

все плановые работы

будут начинаться с 12.00.

Ознакомиться с графиком работ можно здесь.