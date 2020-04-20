новости
новости
Регистрация
«Тулгорэлектросети» сообщили о возобновлении плановых отключений электроэнергии
Фото из архива Myslo.

«Тулгорэлектросети» сообщили о возобновлении плановых отключений электроэнергии

Все работы будут проводиться с 12.00.

С 20 апреля АО «ТГЭС» возобновляет плановые ремонтные работы, а также работы по реконструкции воздушных и кабельных линий электропередачи 6 (10)-0,4кВ.

– Принимая во внимание возросшее количество горожан, находящихся дома, энергетиками проведен анализ графиков капитальных и текущих ремонтов, на основании которого определен ряд объектов, ремонтные работы на которых до конца апреля будут проводиться без перерывов в электроснабжении потребителей, — сообщает пресс-служба организации.

Но определенные виды работ без ввода временных ограничений электроснабжения потребителей выполнить нельзя, – сообщают «ТГЭС».

Также сообщается, что все мероприятия ремонтной программы АО «ТГЭС» выполняются по согласованию с администрацией города и с соблюдением всех санитарных требований.

Для обеспечения непрерывности дистанционного учебного процесса
все плановые работы
будут начинаться с 12.00.

Ознакомиться с графиком работ можно здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:50 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТГЭСплановые работыкоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 20 апреля все МФЦ в Тульской области приостановили работу
С 20 апреля все МФЦ в Тульской области приостановили работу
В Тульской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса
В Тульской области за сутки выявили 22 новых случая коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.