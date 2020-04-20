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Тульские приставы выставят на аукцион имущество должников
Изображение 3D Animation Production Company с сайта Pixabay.

Тульские приставы выставят на аукцион имущество должников

Общая сумма лотов составляет более 31 млн рублей.

8 мая на электронной торговой площадке пройдут торги в форме аукциона по продаже арестованного имущества. Оно передано региональным Управлением службы судебных приставов на реализацию в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
 
«На аукцион выставлено заложенное движимое имущество на общую сумму 31 млн 050 тыс. рублей (автомобили, оборудование)», – сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 
«Заявки на участие в аукционе с соответствующими документами нужно направлять в электронной форме на торговую площадку по адресу http://utp.sberbank-ast.ru до 17.00 06.05.2020», – сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:05 +1
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