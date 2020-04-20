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Банки смогут обслуживать туляков с просроченными паспортами и банковскими картами

Банки смогут обслуживать туляков с просроченными паспортами и банковскими картами

Порядок разъяснили в Тульском отделении Банка России.

Центральный банк разрешил финансовым организациям обслуживать граждан по истекшим паспортам. Такой порядок будет действовать до середины июля 2020 года. Решение распространяется как на действующих клиентов, так и на новых. 

Как сообщили в Тульском отделении Банка России, новые документы, удостоверяющие личность, необходимо будет предоставить до 30 сентября текущего года.

Кроме того, регулятор разрешил использовать платежные карты с истекшим сроком без перевыпуска до 1 июля. Многие банки и платежные системы уже продлили срок действия просроченных карт, чтобы людям не пришлось перевыпускать их в срочном порядке.

Данные меры позволят избежать ситуации, когда человеку пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради обращения в банк или в страховую компанию. В условиях пандемии граждане должны быть уверены, что смогут распоряжаться своими деньгами, в том числе через дистанционные банковские сервисы.

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