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В Туле на ул. Тимирязева после столкновения перевернулась машина
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле на ул. Тимирязева после столкновения перевернулась машина

В результате автоаварии пострадала 66-летняя женщина.

Рано утром 18 апреля на пересечении улиц Тимирязева и Буденного произошло ДТП. По предварительной информации, 29-летний водитель Lada Largus не предоставил право преимущества в движении автомобилю Daewoo Gentra. За рулем последнего находился 51-летний мужчина.
 
«В результате чего произошло столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (опору дорожного знака) автомобиля Daewoo. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Daewoo, женщина 1954 года рождения, которая получила травмы и была госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:02 +4
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