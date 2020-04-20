В Туле на ул. Тимирязева после столкновения перевернулась машина

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Рано утром 18 апреля на пересечении улиц Тимирязева и Буденного произошло ДТП. По предварительной информации, 29-летний водитель Lada Largus не предоставил право преимущества в движении автомобилю Daewoo Gentra. За рулем последнего находился 51-летний мужчина.

«В результате чего произошло столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (опору дорожного знака) автомобиля Daewoo. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Daewoo, женщина 1954 года рождения, которая получила травмы и была госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.