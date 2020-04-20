В Щекинском районе поймали нелегального перевозчика

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД и Ространснадзора в Щекинском районе остановили Ford Transit, водитель которого без лицензии перевозил за плату пассажиров.

«В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 11.14.2 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Теперь водителю грозит ответственность за перевозку пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования транспортного средства. За это законом предусмотрены штрафы: водителю в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам — 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — 200 тыс. рублей.