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В Щекинском районе поймали нелегального перевозчика
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Щекинском районе поймали нелегального перевозчика

Водителя ждет штраф, а микроавтобус отправили на спецстоянку.

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД и Ространснадзора в Щекинском районе остановили Ford Transit, водитель которого без лицензии перевозил за плату пассажиров.
 
«В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 11.14.2 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
Теперь водителю грозит ответственность за перевозку пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования транспортного средства. За это законом предусмотрены штрафы: водителю в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам — 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — 200 тыс. рублей.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:39 +3
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