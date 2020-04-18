В Тульской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса

Фото из архива MySlo

Из больниц выписаны 4 пациента. Ещё 10 человек успешно победили болезнь, проходя лечение на дому.

Региональный оперативный штаб сообщил о регистрации тридцати новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Щекинского, Узловского, Тепло-Огаревского, Кимовского и Плавского районов.

Также, по уточненным данным, заболели жители Белевского, Веневского, Ефремовского, Киреевского и Новомосковского районов. Из них девять человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.

Накануне из больниц Тулы и Новомосковска после получения повторных отрицательных анализов были выписаны четверо жителей Тулы и Узловой. Еще десять выздоровевших жителей Тулы, Алексина и Щекинского районов проходили лечение на дому под наблюдением медиков.

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За последние сутки в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах, зафиксировано 40 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 467 человек.

UPD: публикация изменена 18 апреля, в 14.40. Уточнена информация по распространению заболевания в Тульской области.