В Тульской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса
Из больниц выписаны 4 пациента. Ещё 10 человек успешно победили болезнь, проходя лечение на дому.
Региональный оперативный штаб сообщил о регистрации тридцати новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Щекинского, Узловского, Тепло-Огаревского, Кимовского и Плавского районов.
Также, по уточненным данным, заболели жители Белевского, Веневского, Ефремовского, Киреевского и Новомосковского районов. Из них девять человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими.
Накануне из больниц Тулы и Новомосковска после получения повторных отрицательных анализов были выписаны четверо жителей Тулы и Узловой. Еще десять выздоровевших жителей Тулы, Алексина и Щекинского районов проходили лечение на дому под наблюдением медиков.