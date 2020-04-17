Как в Туле строят ледовую арену и ремонтируют спортшколу «Металлург»: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дмитрий Миляев посетил строительную площадку на ул. Токарева, где возводится многофункциональный спортивный объект, и проинспектировал ход работ по капитальному ремонту здания спортивной школы «Металлург» в Криволучье.

Многофункциональная ледовая арена площадью 5400 кв. м возводится за счет средств инвестора ООО «Айс-Строй Тула». Спортобъект включает в себя ледовую арену, универсальный игровой зал и тренажёрный зал.

К строительству объекта приступили в 2019 году. Работы идут в графике. Полностью выполнен монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей, залиты перекрытия.

Идет устройство основания под ледовое поле. Холодильное оборудование уже заказано. Поле будет тренировочным, без трибун. Но со второго этажа желающие смогут понаблюдать за тренировочным процессом через витражи, к их монтажу также скоро приступят. Идет подготовка к прокладке инженерных сетей. На сегодня объем выполненных работ составляет 45%.

В новом спортивном комплексе будут проходить занятия по хоккею. Также ребята будут заниматься здесь волейболом, баскетболом. На безвозмездной основе инвестор предоставит городу время для организации и проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий, а также ведения тренировочного процесса для воспитанников муниципальных спортивных школ по игровым видам спорта и единоборствам.

Планируемый срок сдачи новой многофункциональной ледовой арены — 2-й квартал 2021 года.

Второй объект, который посетил глава администрации Тулы, — спортивный комплекс на ул. Приупской, 20. Здесь идет капитальный ремонт здания.

С 1996 года комплекс находится в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Металлург». В здании общей площадью 1037,9 кв. м – восемь спортивных залов. В спортивной школе развиваются разные виды единоборств: бокс, дзюдо, самбо, рукопашный бой.



Здание спорткомплекса было построено в 1960 году и с тех пор не видело капремонта. Сейчас ремонтные работы на объекте идут согласно плану. Инженерные сети почти полностью заменены. В помещениях ведутся штукатурные работы. Через несколько дней рабочие приступят к укладке новых деревянных полов. Впереди фасадные работы и благоустройство территории.



Дмитрий Миляев отметил, что ремонт спортобъекта стал возможен благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина. На эти цели были привлечены внебюджетные средства:

– Мы здесь были месяц назад, тогда работы были на старте. Шел демонтаж. Сегодня порядка 30% работ выполнено, подведены преимущественно все коммуникации, монтируется система отопления. Рабочие штукатурят стены. Подрядчик уверен, что все работы будут выполнены в срок.

По графику окончание ремонтных работ в спорткомплексе «Металлург» намечено на конец августа 2020 года.