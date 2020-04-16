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Дорожный «неуд»: выпускники каких тульских автошкол чаще всего попадают в ДТП

Дорожный «неуд»: выпускники каких тульских автошкол чаще всего попадают в ДТП

С января по март в Тульской области произошло 25 ДТП с участием молодых водителей (стаж вождения менее 2 лет).

В этих авариях погибли два человека, 36 получили травмы. Сотрудники тульской Госавтоинспекции проанализировали статистику ДТП за первый квартал 2020 года. Уровень аварийности снизился на 30%.

За три месяца водительские удостоверения получили почти 4000 туляков. Азы вождения и правила дорожного движения в Тульской области преподают 75 организаций.

Статистика ДТП среди выпускников тульских автошкол за январь-март 2020 года выглядит следующим образом:

  • Автошкола «ТОРЦ», г. Тула – 2 ДТП (3 пострадавших),
  • ПОУ ТОТШ им. Л.П. Тихмянова «ООГО ДОСААФ» г. Тула – 2 ДТП (2 пострадавших),
  • «Автошкола № 23», г. Тула – 2 ДТП (2 пострадавших),
  • «Учебный центр № 57», г. Новомосковск – 1 ДТП (1 погибший, 3 пострадавших),
  • Автошкола «УК», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • Автошкола «Зебра», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • Автошкола «Ас», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • Автошкола «Толк», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • Автошкола «Оборонная 40», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • Автошкола «Шанс», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • Автошкола «Автостиль», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • Автошкола № 1 (ООО «ФИДЭС») – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • «Тульская областная автошкола СМ ТОА», г. Узловая – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • ГПОО ТО «НТК», г. Новомосковск – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • ПОУ Суворовский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области – 1 ДТП (1 пострадавший),
  • ПОУ «СТК по Чернскому и Плавскому районам РО ООГО ДОСААФ России» – 1 ДТП (1 пострадавший).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:52 +3
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