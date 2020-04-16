Дорожный «неуд»: выпускники каких тульских автошкол чаще всего попадают в ДТП
С января по март в Тульской области произошло 25 ДТП с участием молодых водителей (стаж вождения менее 2 лет).
В этих авариях погибли два человека, 36 получили травмы. Сотрудники тульской Госавтоинспекции проанализировали статистику ДТП за первый квартал 2020 года. Уровень аварийности снизился на 30%.
За три месяца водительские удостоверения получили почти 4000 туляков. Азы вождения и правила дорожного движения в Тульской области преподают 75 организаций.
Статистика ДТП среди выпускников тульских автошкол за январь-март 2020 года выглядит следующим образом:
- Автошкола «ТОРЦ», г. Тула – 2 ДТП (3 пострадавших),
- ПОУ ТОТШ им. Л.П. Тихмянова «ООГО ДОСААФ» г. Тула – 2 ДТП (2 пострадавших),
- «Автошкола № 23», г. Тула – 2 ДТП (2 пострадавших),
- «Учебный центр № 57», г. Новомосковск – 1 ДТП (1 погибший, 3 пострадавших),
- Автошкола «УК», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
- Автошкола «Зебра», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
- Автошкола «Ас», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
- Автошкола «Толк», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
- Автошкола «Оборонная 40», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
- Автошкола «Шанс», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
- Автошкола «Автостиль», г. Тула – 1 ДТП (1 пострадавший),
- Автошкола № 1 (ООО «ФИДЭС») – 1 ДТП (1 пострадавший),
- «Тульская областная автошкола СМ ТОА», г. Узловая – 1 ДТП (1 пострадавший),
- ГПОО ТО «НТК», г. Новомосковск – 1 ДТП (1 пострадавший),
- ПОУ Суворовский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области – 1 ДТП (1 пострадавший),
- ПОУ «СТК по Чернскому и Плавскому районам РО ООГО ДОСААФ России» – 1 ДТП (1 пострадавший).
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