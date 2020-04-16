Дорожный «неуд»: выпускники каких тульских автошкол чаще всего попадают в ДТП

С января по март в Тульской области произошло 25 ДТП с участием молодых водителей (стаж вождения менее 2 лет).

В этих авариях погибли два человека, 36 получили травмы. Сотрудники тульской Госавтоинспекции проанализировали статистику ДТП за первый квартал 2020 года. Уровень аварийности снизился на 30%.

За три месяца водительские удостоверения получили почти 4000 туляков. Азы вождения и правила дорожного движения в Тульской области преподают 75 организаций.

Статистика ДТП среди выпускников тульских автошкол за январь-март 2020 года выглядит следующим образом: