После вмешательства прокуратуры тульская фирма выплатила сотрудникам 18 млн рублей

Более 60 человек не получали заработанные деньги с января по октябрь прошлого года.

Прокуратура Тульской области около года контролировала ситуацию с погашением задолженности по зарплате в АО «Гормаш-щит». С января по октябрь 2019 года 63 работника предприятия не получили заработанные деньги на сумму более 18 млн рублей.

Для восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла руководителю фирмы представления, были возбуждены административные дела, подан иск в суд. В результате предприятие полностью рассчиталось со своими работниками.