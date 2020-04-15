В Киреевском районе заключенные занялись фермерством

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В исправительном учреждении работы проводятся с использованием сельскохозяйственной техники и привлечением осужденных. На полях подготовлено почти 300 га площади под посадку картофеля, озимой пшеницы и многолетних трав.

Всего планируется посеять 250 га ярового ячменя и посадить 30 га продовольственного картофеля. А так же провести раскорчёвку и разработку залежных земель. В распоряжении заключенных – два тяжелых и четыре легких трактора, а также грузовики ЗИЛ, МАЗ и КамАЗ.

По итогам сезона с сельхозугодий исправительного учреждения планируется собрать не менее 550 тонн пшеницы, 625 тонн ячменя и 500 тонн картофеля.