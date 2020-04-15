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В Киреевском районе заключенные занялись фермерством
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В Киреевском районе заключенные занялись фермерством

В колонии-поселении № 8 стартовали работы по возделыванию сельхозкультур.

В исправительном учреждении работы проводятся с использованием сельскохозяйственной техники и привлечением осужденных. На полях подготовлено почти 300 га площади под посадку картофеля, озимой пшеницы и многолетних трав.

Всего планируется посеять 250 га ярового ячменя и посадить 30 га продовольственного картофеля. А так же провести раскорчёвку и разработку залежных земель. В распоряжении заключенных – два тяжелых и четыре легких трактора, а также грузовики ЗИЛ, МАЗ и КамАЗ.

По итогам сезона с сельхозугодий исправительного учреждения планируется собрать не менее 550 тонн пшеницы, 625 тонн ячменя и 500 тонн картофеля.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +3
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Место
Тульская областьКиреевский район

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