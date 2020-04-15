Власти разъяснили указ губернатора: может ли магазин сантехники торговать салфетками и что будет с доставкой

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А ещё: куда пожаловаться на хитрых нарушителей и какие им грозят штрафы.

правительства Т. О. Григорий Лаврухин и председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов прокомментировали работу предпринимателей после введенных в регионе 15 апреля заместитель председателяЛаврухин и председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов прокомментировали работу предпринимателей после введенных в регионе новых ограничений из-за коронавируса.

Григорий Лаврухин отметил, что сейчас вся основная работа правительства и служб направлена на минимизацию последствий распространения вируса и напомнил о введенных мерах поддержки

Также он обратил внимание предпринимателей, что торговать непродовольственными товарами первой необходимости могут только специализированные магазины.

Григорий Лаврухин - Если магазин, который до этого реализовывал сантехнику, закупит влажные салфетки и скажет, что теперь он продает исключительно влажные салфетки и как-бы по случаю может торговать сантехникой — такой формат не пройдет. Обращаем ваше внимание, будьте в этой связи крайне внимательными.

Предпринимателям, у которых возникло недопонимание, в какую категорию они попадают и могут ли продолжать работу, рекомендовали звонить на горячую линию Центра поддержки предпринимательства Тульской области по номеру 8−800−600−77−71.

Вячеслав Романов - Наши специалисты, практически теперь в круглосуточном режиме ответят на ваши вопросы, дадут профессиональные консультации и необходимую информацию, в том числе, по действующим мерам поддержки, условиям их получения, где их можно получить. Пожалуйста, обращайтесь — вас не оставят в беде наедине с вашей проблемой, помогут в ее разрешении.

По словам Вячеслава Романова, контролировать исполнение введенных ограничений должны уполномоченные органы. В первую очередь это полиция, Комитет Тульской области по региональной безопасности, а в рамках конкретных полномочий, в том числе контролирующие, надзорные и налоговые службы, а также инспекция по труду.

Сообщить о нарушениях можно в правительство Тульской области по телефону 8−800−200−71−02, или в Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку по телефонам 24−52−25 или 24−51−04 (доб. 45−09/ 45−25).

За нарушения предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная. Последняя наступает в том случае, если действия (бездействие) должностного лица привели к заражению людей коронавирусом.

Заместитель председателя правительства ТО сообщил, что штрафы — крайняя мера, которая будет применяться к злостным нарушителям и напомнил, что ограничения введены «не забавы ради» и не для того, чтобы ущемить какую-то сферу экономической деятельности.

Размер штрафов может меняться в конкретной ситуации и составляет от 5 до 300 тысяч рублей, в зависимости от формы бизнеса, или предпринимательской деятельности.

Отвечая на вопрос журналистов о запрете работы пунктов самовывоза удаленной доставки товаров, Григорий Лаврухин сказал, что договорные обязательства по уже сделанным заказам остаются в силе. Но, так как здесь ситуация связана с обстоятельством непреодолимой силы, срок доставки корректируется и судьбу каждого заказа нужно определять в контакте с оператором. «Но эти заказы, рано или поздно, после отмены ограничений будут доставлены до своих получателей», — заключил заместитель председателя правительства Тульской области.

В конце мероприятия Григорий Лаврухин выразил уверенность, что предприниматели будут руководствоваться не угрозой привлечения к ответственности, а своей сознательностью и высокой степенью ответственности.