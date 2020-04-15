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Жителям Тульской области покажут трансляцию пасхального богослужения
Фото из архива MySlo

Жителям Тульской области покажут трансляцию пасхального богослужения

Освятить традиционные блюда для встречи православного праздника можно самостоятельно.

В субботу, 18 апреля, в 23.45, на телеканале «Первый Тульский» и канале «Общественное телевидение России» жители региона смогут посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения из Успенского кафедрального собора Тулы. Повтор трансляции состоится на канале «Россия-24» 19 апреля в 13.00.

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой главный санитарный врач Тульской области запретил гражданам до 30 апреля посещать богослужения в храмах. Кроме того, в этом году в помещениях и на территории храмов не будут освящать традиционные пасхальные блюда.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий рассказал, как можно освятить пасхальные куличи, крашеные яйца и творожные пасхи в домашних условиях:

«Благословляется верующим освящать пасхальные снеди, то есть куличи, творожные пасхи, пасхальные крашеные яйца дома по совершении троекратного пения пасхального тропаря. Если в доме есть освещенная Крещенская Богоявленская вода, то тогда окропить ей с молитвой: «Во имя Отца, и Сына и Святого Духа». Если святой воды нет, то сам богомолец, складывая персты для осенения себя крестным знамением, осеняет снедь и также благословляет этой молитвой».

Также напоминаем, что согласно Указу главе региона Алексея Дюмина, в Тульской области до 30 апреля запрещено посещение кладбищ.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:26 +1
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