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Смоленских пациентов с коронавирусом планируют везти на лечение в Тулу
Фото из архива MySlo

Смоленских пациентов с коронавирусом планируют везти на лечение в Тулу

Также региональный департамент здравоохранения планирует направлять больных в Калугу.

Смолян с коронавирусом планируют отправлять на лечение в Тулу и Калугу. Об этом сообщает смоленская «Комсомольская правда».

Издание цитирует главу регионального департамента по здравоохранению Елену Войтову, которая заявила, что: «С Московской областью данный вопрос прорабатывать нецелесообразно в связи с тем, что на сегодняшний день там заняты практически все коечные места.

Пока все силы смоленских медиков брошены на развертывание коек для больных с COVID-19 в районных больницах и обеспечение их кислородной подводкой. По состоянию на 15 апреля в Смоленской области зафиксировано 51 заражение коронавирусной инфекцией.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 −8
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