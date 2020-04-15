Путин предложил новые меры поддержки бизнеса: зарплатные кредиты, финансовая помощь компаниям и деньги регионам

Фото: kremlin.ru.

Рассказываем, о чем говорил президент во время видеосовещания с членами правительства.

Президент России Владимир Путин озвучил ряд предложений, которые касаются поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Глава государства подчеркнул, что это «системные решения, согласованные со всеми ведомствами».

Итак, что предложил президент:

1. Малым и средним компаниям пострадавших отраслей — прямую и безвозмездную дополнительную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства пойдут, например, на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

Объем поддержки будет рассчитываться для конкретного предприятия с учетом общей численности работников по состоянию на 1 апреля, исходя из суммы 12130 рублей на сотрудника в месяц.

Президент отметил, что обращение за помощью должно быть доступным и дистанционным.

Единственное обязательное условие — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Если это требование выполняется, финподдержка от государства поступит на счет организации начиная с 18 мая. Соответственно средства за май придут в июне.

2. Правительство предложило беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Однако практика показала, что такая мера поддержки рынка труда неэффективна — получить ее трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам.

По мнению Владимира Путина, не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Это позволит снизить риски для коммерческих банков. Необходимо также расширить меры такой поддержки. Дать возможность пользоваться ей средним и крупным предприятиям.

3. Также президент поручил доработать список системообразующих предприятий на основе объективных критериев.

- Предлагаю предусмотреть новый специальный кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств, — обратился к членам правительства Владимир Путин.

Это средства, необходимые для выплат авансов поставщикам, покупки комплектующих. Ставка будет субсидироваться государством в разхмере ключевой ставки Банка России. Реальная стоимость будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями Минфинансов России.

4. Необходима дополнительная финансовая помощь регионам.

- Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. У субъектов должны быть возможности гибкого использования средств.