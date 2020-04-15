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Тульский гидрометцентр: В регионе ожидается усиление ветра

Тульский гидрометцентр: В регионе ожидается усиление ветра

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца 15 апреля, ночью и утром 16 апреля на территории Тульской области ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 м/с.

Днем 16 апреля ожидаются порывы ветра 14-19 м/с.

В связи с этим прогнозируется риск возникновения аварий, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, падение деревьев и рекламных щитов, увеличение количества ДТП, нарушения в работе всех видов транспорта и коммунальных служб.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При усилении ветра:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:31 +4
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