В Туле воровка прятала под одеждой украденные в магазинах товары

Сотрудники полиции в Туле задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в совершении краж.

По предварительным данным, злоумышленница посещала сетевые супермаркеты, брала с полок различные товары, прятала их под одеждой и выходила из торгового зала.

Полицейские областной столицы изобличили 30-летнюю неработающую ранее судимую женщину в хищении триммера для стрижки волос. Но есть основания полагать, что подозреваемая причастна к ряду и других аналогичных краж. Воровка задержана. Ведётся работа по выяснению всех деталей её противоправной деятельности.