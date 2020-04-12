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В Туле воровка прятала под одеждой украденные в магазинах товары

В Туле воровка прятала под одеждой украденные в магазинах товары

Женщина попалась на краже триммера для стрижки волос.

Сотрудники полиции в Туле задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в совершении краж.

По предварительным данным, злоумышленница посещала сетевые супермаркеты, брала с полок различные товары, прятала их под одеждой и выходила из торгового зала.

Полицейские областной столицы изобличили 30-летнюю неработающую ранее судимую женщину в хищении триммера для стрижки волос. Но есть основания полагать, что подозреваемая причастна к ряду и других аналогичных краж. Воровка задержана. Ведётся работа по выяснению всех деталей её противоправной деятельности.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:09 0
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