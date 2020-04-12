Часть Узловой осталась без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии

Фото ГУ МЧС по Тульской области

О происшествии сообщили в ГУ МЧС по Тульской области.

12 апреля 2020 года в 22.13 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о частичном отключении холодного водоснабжения в г. Узловая.

На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады.

UPD: МЧС уточнило информацию. Согласно свежим данным, в зону отключения попало более 28 домов различной этажности.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительная бригада УК «К-Сервис» и оперативная группа Узловского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

МЧС предупреждает

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