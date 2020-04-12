Медработник из Щекино с подозрением на коронавирус неделю ждала госпитализации

Жительница Щекино Вероника поделилась историей о своей маме, которая работает медсестрой и с подозрением на коронавирус почти неделю ждала госпитализации. Дождалась, но не в Тульской области.

«Моя мама живёт в Щёкино Тульской области и уже более 10 лет работает медсестрой в московской больнице, которая с февраля принимает больных пневмонией. В марте в больнице стали выявляться первые положительные результаты тестов на коронавирус.

4 апреля, в субботу, мама вернулась со смены и к вечеру почувствовала недомогание. Поднялась температура до 37,7. На следующий день появился сухой кашель, температура поднялась до 38. Она позвонила в скорую, описала симптомы, объяснила, что она сотрудник больницы, которая работает с коронавирусными больными, поинтересовалась, могут ли ей сделать тест на коронавирус. Но в скорой ответили: «Тестов нет. Проветривайте помещение, пейте больше жидкости и вызовите дежурного врача».

Звонок в поликлинику тоже результатов не дал: дежурный врач не пришел, хотя женина сообщила симптомы заболевания и добавила, что у нее весьма вероятно, коронавирус. В ответ ей посоветовали в понедельник вызвать участкового врача.

«6 апреля, понедельник. Улучшений не было. Вызвала участкового врача. Пришёл фельдшер. Послушала лёгкие, сделала назначения. Мама рассказала ей, где работает, что в её больнице были подтверждённые случаи коронавируса, попросила сделать тест. Фельдшер при маме созвонилась с руководством и услышала в ответ, что для того, чтобы взять тест, нужна справка (предписание) с её работы о том, что она имела контакт с коронавирусным больным. Но каким образом она могла достать эту справку, будучи на больничном? Получается, если у мамы (медика, находившегося в контакте) нет права на тест, у остальных вообще нет шансов на его проведение?

Женщина обратилась на региональную горячую линию по коронавирусу. Оттуда её направили в тульский Минздрав, Минздрав — в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор — к эпидемиологам.

Выслушав маму, главный эпидемиолог по Тульской области Горохова О.Н. сказала: «Что за глупости, ВАМ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ТЕСТ без предписания» и пообещала разобраться. Параллельно мне удаётся связаться с заместителем главы администрации Щекинского района Калинкиным В. Е. Он сразу отреагировал на ситуацию, лично позвонил маме, узнал подробности, и сказал чтобы она ждала звонка главврача Щекинской районной больницы Анисочкина А.А. , попросил держать его в курсе событий. Чуть позже позвонил главный врач нашей больницы, разговаривал грубо. Говорил, что отказ медиков от проведения теста — правильный. Благодаря содействию Калинкина маме всё-таки сделали тест. Огромное спасибо ему за то, что не остался равнодушным.

8 апреля состояние мамы ухудшилось. Пришедшая на повторный вызов фельдшер послушала лёгкие и сказала, что дыхание жёсткое. Позвонила в поликлинику узнать на счет рентгена, но оказалось, что нет пленки для его проведения».

Вероника в своем рассказе отмечает, что фельдшеры, приходившие на вызов не имели индивидуальных средств защиты и не были предупреждены о том, на какой вызов они идут.

«9 апреля пришел терапевт. Мама сказала, что ей стало хуже, заложило лёгкие, температура не падает, нет обоняния. Сказала, что хочет сделать платное КТ. Медработник попыталась решить вопрос рентгена по телефону с поликлиникой, ей ответили: маме нужно либо самой прийти в поликлинику на рентген, либо они рассматривали вариант положить маму в ближайшую инфекционку. Но в тот момент вопрос не решился никак. Мама позвонила начальнику Щекинского Роспотребнадзора и спросила, можно ли ей ввиду отсутствия постановления о самоизоляции, посетить платную клинику, чтобы сделать КТ? Но ей в ответ сказали, чтобы оставалась дома и добивалась транспортировки ее на специальном медицинском транспорте на рентген. Но как именно это сделать, никто не сказал.

В итоге записались на снимок в платную клинику, папа ее отвез на машине. Диагноз на сновании КТ – ДВУСТОРОННЯЯ ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ. Там же её принял терапевт и предложил срочную госпитализацию в Тульскую областную больницу. Но, собираясь в клинику, мама созванивалась с больницей в Москве, в которой она работает. Ей сказали, что если потребуется госпитализация после КТ, пусть едет к ним. В итоге папа повёз её в Москву. Когда они были уже в дороге, маме позвонили из Щёкинской больницы и сказали, что плёнка появилась, за ней готовы прислать машину, чтобы сделать рентген, и могут положить в местную инфекционку. Спустя 6 дней с первого обращения в скорую и после того, как ей пришлось нарушить самоизоляцию, чтобы узнать, что у неё сложный и опасный диагноз, который требует незамедлительных действий!»

На данный момент женщина находится на лечении в Москве. Ее дочь рассказала Myslo, что состояние оценивается как средней тяжести.

«Ждём результатов теста на коронавирус, который у неё повторно взяли там. По состоянию на 13:30 12 апреля результатов теста, который она сдавала в Щёкино 7 апреля, до сих пор нет! Врач из платной клиники в Туле, которая принимала маму после КТ, делала запрос результатов её теста от 7 апреля, но в Щёкино его не смогли найти».

В пресс-службе минздрава Тульской области Myslo прокомментировали описанную жительницей Щекина историю:

«По фактам, указанным в публикации, минздравом региона проводится внеплановая проверка. Установлено, что аппарат РКТ в Щекинской центральной районной больнице функционирует в штатном режиме и имеет необходимые расходные материалы. До всех медицинских учреждений доведена информация о неукоснительном соблюдении порядка оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19. Данный случай находится на личном контроле министра, по результатам проверки будут сделаны организационно-штатные выводы».