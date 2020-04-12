Медработник из Щекино с подозрением на коронавирус неделю ждала госпитализации
Минздрав Тульской области проводит по данному факту внеплановую проверку.
Жительница Щекино Вероника поделилась историей о своей маме, которая работает медсестрой и с подозрением на коронавирус почти неделю ждала госпитализации. Дождалась, но не в Тульской области.
«Моя мама живёт в Щёкино Тульской области и уже более 10 лет работает медсестрой в московской больнице, которая с февраля принимает больных пневмонией. В марте в больнице стали выявляться первые положительные результаты тестов на коронавирус.
4 апреля, в субботу, мама вернулась со смены и к вечеру почувствовала недомогание. Поднялась температура до 37,7. На следующий день появился сухой кашель, температура поднялась до 38. Она позвонила в скорую, описала симптомы, объяснила, что она сотрудник больницы, которая работает с коронавирусными больными, поинтересовалась, могут ли ей сделать тест на коронавирус. Но в скорой ответили: «Тестов нет. Проветривайте помещение, пейте больше жидкости и вызовите дежурного врача».
Звонок в поликлинику тоже результатов не дал: дежурный врач не пришел, хотя женина сообщила симптомы заболевания и добавила, что у нее весьма вероятно, коронавирус. В ответ ей посоветовали в понедельник вызвать участкового врача.
«6 апреля, понедельник. Улучшений не было. Вызвала участкового врача. Пришёл фельдшер. Послушала лёгкие, сделала назначения. Мама рассказала ей, где работает, что в её больнице были подтверждённые случаи коронавируса, попросила сделать тест. Фельдшер при маме созвонилась с руководством и услышала в ответ, что для того, чтобы взять тест, нужна справка (предписание) с её работы о том, что она имела контакт с коронавирусным больным. Но каким образом она могла достать эту справку, будучи на больничном? Получается, если у мамы (медика, находившегося в контакте) нет права на тест, у остальных вообще нет шансов на его проведение?
Женщина обратилась на региональную горячую линию по коронавирусу. Оттуда её направили в тульский Минздрав, Минздрав — в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор — к эпидемиологам.
Выслушав маму, главный эпидемиолог по Тульской области
8 апреля состояние мамы ухудшилось. Пришедшая на повторный вызов фельдшер послушала лёгкие и сказала, что дыхание жёсткое. Позвонила в поликлинику узнать на счет рентгена, но оказалось, что нет пленки для его проведения».
Вероника в своем рассказе отмечает, что фельдшеры, приходившие на вызов не имели индивидуальных средств защиты и не были предупреждены о том, на какой вызов они идут.
«9 апреля пришел терапевт. Мама сказала, что ей стало хуже, заложило лёгкие, температура не падает, нет обоняния. Сказала, что хочет сделать
В итоге записались на снимок в платную клинику, папа ее отвез на машине. Диагноз на сновании КТ – ДВУСТОРОННЯЯ ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ. Там же её принял терапевт и предложил срочную госпитализацию в Тульскую областную больницу. Но, собираясь в клинику, мама созванивалась с больницей в Москве, в которой она работает. Ей сказали, что если потребуется госпитализация после КТ, пусть едет к ним. В итоге папа повёз её в Москву. Когда они были уже в дороге, маме позвонили из Щёкинской больницы и сказали, что плёнка появилась, за ней готовы прислать машину, чтобы сделать рентген, и могут положить в местную инфекционку. Спустя 6 дней с первого обращения в скорую и после того, как ей пришлось нарушить самоизоляцию, чтобы узнать, что у неё сложный и опасный диагноз, который требует незамедлительных действий!»
На данный момент женщина находится на лечении в Москве. Ее дочь рассказала Myslo, что состояние оценивается как средней тяжести.
«Ждём результатов теста на коронавирус, который у неё повторно взяли там. По состоянию на 13:30 12 апреля результатов теста, который она сдавала в Щёкино 7 апреля, до сих пор нет! Врач из платной клиники в Туле, которая принимала маму после КТ, делала запрос результатов её теста от 7 апреля, но в Щёкино его не смогли найти».
В пресс-службе минздрава Тульской области Myslo прокомментировали описанную жительницей Щекина историю:
«По фактам, указанным в публикации, минздравом региона проводится внеплановая проверка. Установлено, что аппарат РКТ в Щекинской центральной районной больнице функционирует в штатном режиме и имеет необходимые расходные материалы. До всех медицинских учреждений доведена информация о неукоснительном соблюдении порядка оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19. Данный случай находится на личном контроле министра, по результатам проверки будут сделаны организационно-штатные выводы».