В Туле электричество и газ не будут планово отключать до 19 апреля
Специалисты будут проводить только аварийные ремонтные работы.
На рабочем совещании, которое состоялось в администрации Тулы, приняли решение до 19 апреля продлить режим ограничения проведения плановых ремонтных работ, связанных с отключением электричества, газа, отопления.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, договоренность достигнута с АО «Тульские городские электрические сети», филиалом «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Тулатеплосеть», АО «Тулагоргаз», ООО «ТОЗ-ЭНЕРГО».
При этом все ресурсоснабжающие организации подтвердили главе администрации Дмитрию Миляеву свою готовность к оперативному реагированию на любые непредвиденные ситуации.
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