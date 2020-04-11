В Туле электричество и газ не будут планово отключать до 19 апреля

Специалисты будут проводить только аварийные ремонтные работы.

На рабочем совещании, которое состоялось в администрации Тулы, приняли решение до 19 апреля продлить режим ограничения проведения плановых ремонтных работ, связанных с отключением электричества, газа, отопления.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, договоренность достигнута с АО «Тульские городские электрические сети», филиалом «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Тулатеплосеть», АО «Тулагоргаз», ООО «ТОЗ-ЭНЕРГО».

При этом все ресурсоснабжающие организации подтвердили главе администрации Дмитрию Миляеву свою готовность к оперативному реагированию на любые непредвиденные ситуации.