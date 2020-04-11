В Туле в ДТП столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора»

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 апреля на пересечении улицы Ленина и Красноармейского проспекта в Туле произошло ДТП с участием трех авто.

По словам участников аварии, по проспекту в направлении улицы Советской следовал ВАЗ-2107, водитель которого якобы включил левый поворотник и, предположительно, собирался повернуть на ул. Ленина. Но левый поворот здесь запрещен.

Водитель следовавшего за ним Lexus не ожидал такого развития событий и, уходя от столкновения с отечественной легковушкой, взял левее, но зацепил по касательной ВАЗ и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приора».

К счастью, обошлось без пострадавших. На момент публикации новости на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.