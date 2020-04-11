новости
новости
Регистрация
В Туле в ДТП столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора»

В Туле в ДТП столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора»

Из трех машин иномарка получила самые серьезные повреждения.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 апреля на пересечении улицы Ленина и Красноармейского проспекта в Туле произошло ДТП с участием трех авто.

По словам участников аварии, по проспекту в направлении улицы Советской следовал ВАЗ-2107, водитель которого якобы включил левый поворотник и, предположительно, собирался повернуть на ул. Ленина. Но левый поворот здесь запрещен.

Водитель следовавшего за ним Lexus не ожидал такого развития событий и, уходя от столкновения с отечественной легковушкой, взял левее, но зацепил по касательной ВАЗ и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приора». 

К счастью, обошлось без пострадавших. На момент публикации новости на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Галерея
В Туле столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора», Фото: 1
В Туле столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора», Фото: 2
В Туле столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора», Фото: 3
В Туле столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора», Фото: 4
В Туле столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора», Фото: 5
В Туле столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора», Фото: 6
В Туле столкнулись Lexus, «семерка» и «Приора», Фото: 7
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:58 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле электричество и газ не будут планово отключать до 19 апреля
В Туле электричество и газ не будут планово отключать до 19 апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.