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Тульские предприниматели начали подавать заявки на льготный займ в 100 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

Тульские предприниматели начали подавать заявки на льготный займ в 100 тысяч рублей

Напомним, что это одна из мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

8 апреля в Тульской области одобрены первые девять заявок предпринимателей на предоставление финансовой поддержки в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, поддержку начали получать в том числе предприниматели, занятые в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Денежные средства могут быть направлены на оплату арендных платежей, выплату заработной платы сотрудникам и др.

Напомним, что льготный займ в размере 100 000 рублей под 1% годовых на 1 год с оплатой в конце срока могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в Тульской области. Для получения микрозайма необходимо обратиться в микрокредитную компанию Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства по адресу: Тула, ул. Кирова, д. 135, корп. 1, каб. 419. Телефон 8 (4872)52−10−80.

Кроме того, фонд предоставляет микрозаймы до 5 млн рублей на срок до 3 лет со ставкой от 3 до 6% годовых.

Для снижения финансовой нагрузки для предпринимателей, уже получивших поддержку в виде льготного микрозайма, предусмотрена возможность отсрочки по оплате ежемесячного платежа и процентов. На 6 месяцев предоставляется отсрочка по погашению основного долга, а для отраслей, пострадавших от коронавируса, — по оплате основного долга и процентов. За последнюю неделю отсрочка предоставлена 29 предпринимателям.

Сюжет: Центр «Мой бизнес»
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