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В Туле на выезде из больницы столкнулись внедорожник и легковушка
Фото Михаила Кулешова.

В Туле на выезде из больницы столкнулись внедорожник и легковушка

Из-за аварии на месте столкновения наблюдается незначительное затруднение движения.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 8 апреля на ул. Первомайской в Туле столкнулись Hyundai Accent и «Нива».
 
Судя по положению транспортных средств, отечественный внедорожник выезжал со стороны Ваныкинской больницы и не пропустил следовавшую по ул. Первомайской в направлении пр. Ленина легковушку.
 
По предварительной информации, в результате ДТП повреждения получили только транспортные средства. Из-за аварии на месте столкновения наблюдается незначительное затруднение движения.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 10:48 +8
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