В Туле на выезде из больницы столкнулись внедорожник и легковушка

Фото Михаила Кулешова.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 8 апреля на ул. Первомайской в Туле столкнулись Hyundai Accent и «Нива».

Судя по положению транспортных средств, отечественный внедорожник выезжал со стороны Ваныкинской больницы и не пропустил следовавшую по ул. Первомайской в направлении пр. Ленина легковушку.

По предварительной информации, в результате ДТП повреждения получили только транспортные средства. Из-за аварии на месте столкновения наблюдается незначительное затруднение движения.