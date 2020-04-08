Президент России сделает заявления в рамках совещания с губернаторами

Пресс-секретарь президента анонсировал онлайн-совещание главы государства с губернаторами, темой которого станет ситуация с коронавирусом в стране.

8 апреля Владимир Путин сделает заявления в ходе большого совещания с губернаторами по теме коронавируса. Совещание пройдет в формате видеоконференции. Об этом пишут федеральные СМИ.

UPD: Новость обновлена в связи с уточнением информации.

Отдельного обращения Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Все заявления будут в рамках совещания».

Ранее сообщалось, что 8 апреля Владимир Путин выступит с «большим вступительным словом».

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.