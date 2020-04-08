Туляк заснял Суперлуну: фото и видео

Фото и видео Александра Илюхина. Снято на астрокамеру ASI183mc в прямом фокусе 200 mm зеркально-линзового телескопа системы Шмидта-Кассегрена.

В ночь на 8 апреля в разных уголках земного шара наблюдали так называемое розовое суперлуние. Этой ночью Луна находилась максимально близко к Земле.

Суперлуние — это момент, когда полнолуние совпадает с приближением спутника к Земле. Это и случилось сегодняшней ночью. А розовое оно вот почему: такой оттенок появляется потому, что метеоритную пыль лучше видно, когда Луна находится близко к Земле.

Туляк Александр Илюхин заснял Суперлуну этой ночью: астрономия — его хобби:

Александр Илюхин – Луна вертится вокруг Земли по эллиптической орбите, соответственно, бывают моменты, когда совпадает и полнолуние, и минимальное расстояние, на которое Луна подлетает к Земле. Такое положение называется страшным словом перигей.)) В апреле Луна подлетела на самое близкое расстояние к Земле за 2020 год — всего-то 356 910,5 км от центра Земли. Большая, красивая! Собственно, что кроме красивых видов это даёт… Да ничего особенного, разве что приливы в морях становятся более сильными. Ну и людей можно от проблем отвлечь – посмотреть на красавицу-Луну.

Свои наблюдения за небесными телами Александр выкладывает у себя на странице ВКонтакте и в группе «Астротеатр».