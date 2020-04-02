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Владимир Путин сегодня выступит с новым обращением к россиянам
Фото: iz.ru.

Владимир Путин сегодня выступит с новым обращением к россиянам

Предполагается, что оно будет озвучено после 16.00.

Рабочий график на 2 апреля Президента России Владимира Путина включает обращение к народу. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин обратится к нации во второй половине дня 2 апреля. 

Уточняется, что обращение будет записано в течение дня и озвучено после 16.00.

«Сейчас глава государства работает над текстом», – уточнил представитель Кремля.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, освещающий работу Владимира Путина, ранее сообщал, что неделя с 6 по 12 апреля будет объявлена в России нерабочей.

Напомним, 25 марта Владимир Путин выступал с обращением к россиянам. Тогда он объявил 28 марта – 5 апреля нерабочими и призвал граждан оставаться дома для недопущения распространения в России коронавируса. Тогда же он сообщил о мерах поддержки россиян в связи с пандемией.

 

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