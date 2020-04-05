В Центральную Россию придет мощное потепление

Фото из архива Myslo.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», жителей Центральной России ждет мощное потепление — на предстоящей неделе дневная температура повысится до +11-+16°. Правда, в пятницу под влиянием холодного фронта дожди усилятся, а показания термометров понизятся до +7-+12.

Так, в Тульской области дневные показатели будут колебаться в районе +7-+13°С. Ночью пока по-прежнему холодно, в понедельник и вторник прогнозируются заморозки до -4°С.

Пик потепления в нашем регионе ожидается в четверг, 9 апреля. Днем воздух прогреется до +16°С, ночью температура воздуха опустится до +7°С.

К выходным в Тульской области немного похолодает и будет дождливо.