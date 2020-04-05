новости
новости
Регистрация
В Центральную Россию придет мощное потепление
Фото из архива Myslo.

В Центральную Россию придет мощное потепление

На предстоящей неделе температура воздуха достигнет +16°С!

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», жителей Центральной России ждет мощное потепление — на предстоящей неделе дневная температура повысится до +11-+16°. Правда, в пятницу под влиянием холодного фронта дожди усилятся, а показания термометров понизятся до +7-+12.
 
Так, в Тульской области дневные показатели будут колебаться в районе +7-+13°С. Ночью пока по-прежнему холодно, в понедельник и вторник прогнозируются заморозки до -4°С.
 
Пик потепления в нашем регионе ожидается в четверг, 9 апреля. Днем воздух прогреется до +16°С, ночью температура воздуха опустится до +7°С.
 
К выходным в Тульской области немного похолодает и будет дождливо.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:05 +9
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодамощное потеплениевесна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Министерство образования Тульской области озвучило проблемы дистанционного обучения
Министерство образования Тульской области озвучило проблемы дистанционного обучения
Известные тульские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-эстафете
Известные тульские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-эстафете
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.