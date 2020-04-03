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По вине пьяных водителей на дорогах Тульской области погибли более 10 человек

По вине пьяных водителей на дорогах Тульской области погибли более 10 человек

Сотрудники региональной Госавтоинспекции с начала года отстранили от управления более 1000 нетрезвых автомобилистов.

УГИБДД УМВД России по Тульской области проводит мероприятия по выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям. По их вине на дорогах области в 2020 году произошло 58 ДТП, в которых погибли более 10 человек и около 70 получили травмы.

Инспекторы отстранили от управления автомобилем более 1000 пьяных водителей. Профильные рейды проводятся в каждом районе области, количество экипажей ДПС, несущих службу на дорогах региона, увеличено.

За пьяную езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, автомобилист может отправиться за решетку на срок до двух лет.

Тульская Госавтоинспекция просит сообщать обо всех фактах нетрезвой езды по телефону: 32-38-38. Также информацию можно направить через WhatsApp и Viber: 8(999)374-36-13.

По каждому поступившему сообщению сотрудниками УГИБДД будут незамедлительно приняты необходимые меры.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 0
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