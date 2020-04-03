4 апреля будут работать все офисы Сбербанка в Тульской области

Фото из архива Myslo.

В связи с увеличением клиентопотока все офисы Тульского отделения Сбербанка 4 апреля будут работать по стандартному режиму субботы.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 работают в обычном режиме.

и т. д. Подробная информация о том, как пользоваться дистанционными сервисами банка, Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Через удаленные сервисы можно быстро и удобно оплатить квитанции любого типа, сделать любой перевод, оформить заявку на кредитные каникулы, совершить операции по вкладам, кредитам, оформить ипотеку, цифровую карту, приобрести страховку, получить выписки и справки, открыть брокерский счет, сменить ПИН-кодПодробная информация о том, как пользоваться дистанционными сервисами банка, по ссылке

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

(для звонков из Москвы); 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!