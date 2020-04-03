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Доверчивый житель Узловой перевел мошенникам более полумиллиона рублей

Доверчивый житель Узловой перевел мошенникам более полумиллиона рублей

Аферисты пообещали мужчине, что его деньги будут надежно храниться на «защищенном» счете. Но доступа к нему не дали.

Жителю Узловой позвонил по телефону неизвестный и сообщил о необходимости перевести все денежные средства на «защищённый» счет. Это якобы позволит избежать несанкционированного списывания денег.

Мужчине сообщили номер счета, где все его сбережения будут в «безопасности». 32-летний узловчанин самостоятельно перевел туда 541 тысячу рублей.

Позднее он понял, что доступа к «защищенному» счету, где хранятся его деньги, так и не получил.

Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что полицейские выясняют все детали случившегося.

Сотрудники полиции еще раз просят граждан быть внимательными, не переводить деньги на неизвестные счета и советоваться с родственниками и знакомыми перед тем, как совершить какое-либо действие со своими денежными средствами.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:10 +3
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