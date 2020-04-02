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ТулГУ оплатит иногородним студентам дорогу домой

ТулГУ оплатит иногородним студентам дорогу домой

Речь идёт о тех, кто получает образование за счёт федерального бюджета на очной форме обучения и проживает в общежитии.

Студенты ТулГУ, обучающиеся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения, проживающие в общежитиях, получат единовременную материальную помощь на оплату проезда домой железнодорожным или авиатранспортом и компенсацию расходов для возвращения обратно в университет. Об этом сообщает сайт вуза.

Для оформления выплаты нужно подать документы, подтверждающие расходы, сведения о месте жительства и ИНН в течение двух месяцев после окончания периода дистанционного обучения. Размер выплаты – стоимость билетов домой и обратно, но не более 10 тысяч рублей.

Эту компенсацию можно будет получить вне зависимости от каких-либо иных выплат. Кроме того, со студентов, временно зарегистрированных в общежитиях, но не проживающих в них во время дистанционного обучения, не будет взиматься плата за найм жилья и коммунальные услуги.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 +1
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