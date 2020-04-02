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Алексей Дюмин: «К ограничительным мерам нужно подходить дифференцированно»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин: «К ограничительным мерам нужно подходить дифференцированно»

Губернатор провел совещание с правительства по итогам нового обращения Владимира Путина в связи с распространением коронавируса.

Сегодня глава государства объявил о решении продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом регионы будут самостоятельно решать, какие учреждения и организации будут работать. Всё будет зависеть от эпидемиологической и экономической ситуации.

Актуальная статистика по коронавирусу выглядит следующим образом: в регионе зафиксировано 17 официально подтвержденных случаев заболевания. Три пациента выздоровели, 1507 человек находятся на карантине.

– У нас неоднородная картина заболеваемости по области. Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая. Поэтому и меры реагирования в разных муниципалитетах должны быть разными, – сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поручил вице-губернаторам и заместителям председателя регионального кабмина проанализировать ситуацию и в течение трех дней представить предложения на основе отраслевой и муниципальной специфики.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:05 +8
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