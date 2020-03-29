Волейбольная «Тулица» заняла второе место в Высшей лиге «А» Чемпионата России

Всероссийская федерация волейбола приняла решение о завершении сезона 2019/2020 во всех лигах Чемпионата России. Призовые места среди женских команд Высшей лиги «А» распределены по итогам предварительного этапа. Победителем стала команда «Липецк», «Тулица» заняла второе место, бронза – у нижегородской «Спарты».

В аккаунте тульской команды в Instagram отмечается, что места распределены не по спортивному принципу, – тулячки, отлично отыграв два полноценных этапа Чемпионата (предварительный и полуфинальный) лишены решением Федерации права борьбы за «золото» и возможности выхода в Суперлигу через переигровку.

«Клуб выражает огромную благодарность всем спортсменкам и тренерам за яркий, полный драматизма и невероятных эмоций игровой сезон! Огромное спасибо губернатору Тульской области Алексею Дюмину, его забота и внимание чувствовалась постоянно и очень помогала команде! Огромное спасибо спонсорам и партнёрам «Тулицы», поддержка которых дала возможность достойно представлять наш регион на спортивных площадках! Ну и конечно наши болельщики, все туляки и жители области – ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Вы были с нами, а мы играли для ВАС!»