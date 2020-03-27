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В Пролетарском районе Тулы 28 марта отключат электричество

В Пролетарском районе Тулы 28 марта отключат электричество

Это связано с проведением работ по удалению аварийных деревьев.

В субботу, 28 марта, с 9.00 до 12.00 будет отключено электроснабжение по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 68, 84,
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.), 45-а,
  • ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:53 +2
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