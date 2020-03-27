В Пролетарском районе Тулы 28 марта отключат электричество
Это связано с проведением работ по удалению аварийных деревьев.
В субботу, 28 марта, с 9.00 до 12.00 будет отключено электроснабжение по следующим адресам:
- ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 68, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.), 45-а,
- ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.).
Другие статьи по темам
Событие
Место