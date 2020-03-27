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Главный судебный пристав Тульской области рассказал о работе ведомства во время карантина
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Главный судебный пристав Тульской области рассказал о работе ведомства во время карантина

Евгений Киреенков призвал жителей региона ограничить личные контакты и побыть дома.

«В связи с временным прекращением личного приема граждан, в структурных подразделениях УФССП России по Тульской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции, – отметил Евгений Геннадьевич. – По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке, в течение суток будет проводиться проверка, и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, с подобными вопросами можно обратиться в дежурную часть ведомства по телефону: 56-35-40 или в интернет-приёмную.

Напомню о работе электронных сервисов ФССП России. Сервис «Банк данных исполнительных производств» – самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее, не выходя из дома. Этот сервис позволяет гражданину, должнику или взыскателю, в электронном виде подать обращение в ФССП России, а также получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является.

По возможности обращайтесь в службу дистанционно! Помните о том, что самое безопасное сейчас – побыть дома. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!»

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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Люди
Евгений Киреенков
Место
ТулаТульская область

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