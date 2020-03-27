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Тулякам рекомендовано ограничить поездки на личном транспорте
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тулякам рекомендовано ограничить поездки на личном транспорте

По словам начальника регионального УМВД Сергея Галкина, в связи с нестабильными погодными условиями, на дорогах области растёт количество ДТП.

За последние сутки в Тульской области произошли автомобильные аварии с человеческими жертвами – в одной из них, на трассе «Дон» в Воловском районе, погибли три человека.

Одной из причин осложнения дорожно-транспортной обстановки является нестабильная погода – ночью температура опускается, на дорогах образуется наледь. Кроме того, не исключены атмосферные осадки.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин в ходе брифинга в областном правительстве призвал жителей региона ограничить поездки на личном транспорте и не пользоваться машинами без крайней необходимости.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:23 0
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