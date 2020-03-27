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Частные объявления в «Слободу» подаём дистанционно

Частные объявления в «Слободу» подаём дистанционно

Оставайтесь дома!

Для того, чтобы сберечь ваше (и наше) здоровье и в то же время помочь вашему бизнесу продолжить работать в непростой ситуации с коронавирусом, предлагаем желающим изменить способ размещения и оплаты сообщений в разделе частных объявлений.

Чтобы не обращаться непосредственно в наш офис для продления объявления вам необходимо позвонить по тел. 8 (4872) 57-07-07 доб. 259, либо сбросить текст вашего объявления с указанием количества выходов на электронную почту Судаковой Людмиле Ивановне SudakovaL@myslo.ru. Далее по телефону вам сообщат сумму, которую вам нужно будет оплатить за размещение вашего объявления по реквизитам ООО «Слобода»:

Наименование организации: ООО «Слобода»

ИНН/КПП 7106019565/710401001

Расчетный счет 40702810400001478081

Банк получателя АО «Райффайзенбанк» город Москва

БИК 044525700

К/с 30101810200000000700

Назначение платежа: Частное объявление кв.№...

Благодарим за понимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество. А пока — оставайтесь дома!

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