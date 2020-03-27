Туляк в соцсетях распространял интимные фото своей знакомой

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего туляка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, 17 марта 2020 года подозреваемый, желая создать негативное мнение о своей знакомой, распространил в соцсетях ее интимные фотографии, чем нарушил право на неприкосновенность частной жизни.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.