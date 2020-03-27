новости
новости
Регистрация
Туляк в соцсетях распространял интимные фото своей знакомой
Фото pixabay.com.

Туляк в соцсетях распространял интимные фото своей знакомой

Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего туляка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, 17 марта 2020 года подозреваемый, желая создать негативное мнение о своей знакомой, распространил в соцсетях ее интимные фотографии, чем нарушил право на неприкосновенность частной жизни.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:53 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
интимные фотографиичастная жизньуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Продукты Тульского молочного комбината помогают укрепить иммунитет
Продукты Тульского молочного комбината помогают укрепить иммунитет
Частные объявления в «Слободу» подаём дистанционно
Частные объявления в «Слободу» подаём дистанционно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.