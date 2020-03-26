Фото из архива Myslo.
В Тульской области 1 апреля стартует весенний призыв
Соответствующий указ подписал Алексей Дюмин.
С 1 апреля в Тульской области стартует весенний призыв. Он продлится по 15 июля 2020 года. В состав призывной комиссии вошли глава региона Алексей Дюмин, военный комиссар Александр Сафронов, медсестра центра военного комиссариата Елена Минаева.
Министерству здравоохранения Тульской области поручено организовать работу по привлечению врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для медосмотра призывников.
Ознакомиться с указом губернатора можно здесь.
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