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В Тульской области 1 апреля стартует весенний призыв
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 1 апреля стартует весенний призыв

Соответствующий указ подписал Алексей Дюмин.

С 1 апреля в Тульской области стартует весенний призыв. Он продлится по 15 июля 2020 года. В состав призывной комиссии вошли глава региона Алексей Дюмин, военный комиссар Александр Сафронов, медсестра центра военного комиссариата Елена Минаева.

Министерству здравоохранения Тульской области поручено организовать работу по привлечению врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для медосмотра призывников.

Ознакомиться с указом губернатора можно здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:52 0
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