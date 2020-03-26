В Тульской области 1 апреля стартует весенний призыв

Фото из архива Myslo.

С 1 апреля в Тульской области стартует весенний призыв. Он продлится по 15 июля 2020 года. В состав призывной комиссии вошли глава региона Алексей Дюмин, военный комиссар Александр Сафронов, медсестра центра военного комиссариата Елена Минаева.

Министерству здравоохранения Тульской области поручено организовать работу по привлечению врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для медосмотра призывников.

Ознакомиться с указом губернатора можно здесь.