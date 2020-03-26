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В Туле на ул. Марата Hyundai сбил четырехлетнего мальчика
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Марата Hyundai сбил четырехлетнего мальчика

Ребенок госпитализирован.

25 марта в 20.25 в Туле на улице Марата 18-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, мальчика госпитализировали с различными травмами.
 
По нашей информации, малыш был вместе с мамой.
 

Госавтоинспекция обращается к взрослым с убедительной просьбой внимательно следить за детьми! Возле проезжей части обязательно возьмите ребенка за руку, ведь поведение юных участников дорожного движения непредсказуемо.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:50 +4
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