В Туле на ул. Марата Hyundai сбил четырехлетнего мальчика

Фото УГИБДД по Тульской области.

25 марта в 20.25 в Туле на улице Марата 18-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, мальчика госпитализировали с различными травмами.

По нашей информации, малыш был вместе с мамой.