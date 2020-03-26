Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на ул. Марата Hyundai сбил четырехлетнего мальчика
Ребенок госпитализирован.
25 марта в 20.25 в Туле на улице Марата 18-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил четырехлетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, мальчика госпитализировали с различными травмами.
По нашей информации, малыш был вместе с мамой.
Госавтоинспекция обращается к взрослым с убедительной просьбой внимательно следить за детьми! Возле проезжей части обязательно возьмите ребенка за руку, ведь поведение юных участников дорожного движения непредсказуемо.
Другие статьи по темам
Место