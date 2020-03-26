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На Красноармейском проспекте в Туле загорелась бывшая пиццерия: репортаж
Видео Алексея Пирязева.

На Красноармейском проспекте в Туле загорелась бывшая пиццерия: репортаж

На месте происшествия работают пять пожарных расчетов и две автолестницы.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 26 марта  в пристройке к многоэтажному дому на перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Ленина начался пожар.

Это здание туляки знают как пиццерию, однако сейчас ее перепрофилировали в столовую и как раз ремонтировали.

По предварительной информации, источник возгорания находился в районе кровли двухэтажной пристройки.

На момент публикации новости пожарные разбирают кровлю и работают внутри здания. Справиться с огнем им пока не удалось.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные приняли решение об эвакуации жителей подъезда, находящегося ближе всего к месту пожара. По нашей информации, в своих квартирах остались несколько человек, опасность им не грозит. Остальные находятся на улице и наблюдают за работой огнеборцев.

Галерея
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 1
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 2
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 3
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 4
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 5
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 6
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 7
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 8
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 9
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 10
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 11
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 12
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 13
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 14
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 15
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 16
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 17
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 18
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 19
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 20
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 21
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 22
Пожар в пиццерии на Красноармейском, Фото: 23
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Фотографы: Алексей Пирязев, Сергей Стариков
сегодня, в 17:24 +5
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