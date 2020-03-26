На Красноармейском проспекте в Туле загорелась бывшая пиццерия: репортаж

Видео Алексея Пирязева.

На месте происшествия работают пять пожарных расчетов и две автолестницы.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 26 марта в пристройке к многоэтажному дому на перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Ленина начался пожар.

Это здание туляки знают как пиццерию, однако сейчас ее перепрофилировали в столовую и как раз ремонтировали.

По предварительной информации, источник возгорания находился в районе кровли двухэтажной пристройки.

На момент публикации новости пожарные разбирают кровлю и работают внутри здания. Справиться с огнем им пока не удалось.

Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные приняли решение об эвакуации жителей подъезда, находящегося ближе всего к месту пожара. По нашей информации, в своих квартирах остались несколько человек, опасность им не грозит. Остальные находятся на улице и наблюдают за работой огнеборцев.