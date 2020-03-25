В 2020 году в регионе планируется приобрести более 28 тысяч квадратных метров жилья для расселения граждан

В основном их вопросы касались переселения граждан из аварийного жилья.

Антон Бунин пояснил, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца года планируется приобрести 28,4 тыс. кв м жилья. Из них 10,5 тыс. кв. м. — в рамках реализации этапа программы 2019 года, в котором участвуют Веневский и Заокский районы, города Новомосковск, Алексин и Тула.

По этапу 2020 года предстоит приобрести для расселения граждан 17,9 тысяч квадратных метров жилья в Кимовском, Киреевском и Узловском районах, а также в г. Донском.

В общей сложности это позволит приобрести жилье для переселения более 1300 человек.