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В 2020 году в регионе планируется приобрести более 28 тысяч квадратных метров жилья для расселения граждан

В 2020 году в регионе планируется приобрести более 28 тысяч квадратных метров жилья для расселения граждан

25 марта заместитель министра строительства Тульской области Антон Бунин провел прямую линию с жителями региона.

В основном их вопросы касались переселения граждан из аварийного жилья.

Антон Бунин пояснил, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца года планируется приобрести 28,4 тыс. кв м жилья. Из них 10,5 тыс. кв. м. — в рамках реализации этапа программы 2019 года, в котором участвуют Веневский и Заокский районы, города Новомосковск, Алексин и Тула.

По этапу 2020 года предстоит приобрести для расселения граждан 17,9 тысяч квадратных метров жилья в Кимовском, Киреевском и Узловском районах, а также в г. Донском.

В общей сложности это позволит приобрести жилье для переселения более 1300 человек.

 
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