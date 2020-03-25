К участкам для многодетных семей в Самохваловке не могут подвести коммуникации

В семье Перекатовых четверо детей. На фото Евгения и Ярослав Перекатовы.

Этой истории уже шесть лет!

В Щекинском районе выделили целую деревню, чтобы дать участки льготникам. Но цивилизация – газ, вода и дорога – туда так и не пришла.

Многодетные семьи получили участки в деревне Самохваловка еще в 2013 году. Тогда у местных властей были большие планы. На схеме застройки помимо 134 участков под строительство домов значились школа, детский сад, торговый центр и сквер. В 2020 году из всего этого нет ничего, в том числе и самого необходимого – коммуникаций.

Евгения Перекатова была одной из первых жительниц вновь образованной деревни:

– В 2014 году я оформила земельный участок и сразу же приступила к стройке. Тут было поле, даже электричества не было, строили на бензиновых генераторах. Жилье нам было очень нужно: мы прописаны у мамы на 42 кв. метрах. На большую квартиру в городе у нас денег не было, а дом гораздо лучше, чем однушка в Щекино. Участки тогда выбирать особенно не приходилось, нам предлагали что есть. Самохваловка понравилась. Здесь такой простор: природа, лес, свежий воздух, летом для детей большая радость. Мы вложили средства материнского капитала, собственные сбережения, и в 2015 году дом был уже построен.

Стройку начали еще несколько десятков семей. И теперь все они живут в спартанских условиях.

В деревне нет дороги. В 2013 году администрация щебнем обозначила улицы, но поскольку местность болотистая, от щебня не осталось и следа.

– Несколько лет назад у нас здесь застрял КамАЗ, его доставали полдня. А представьте, как тут пробирались легковушки. В итоге мы своими силами вместе с детьми добыли много битого кирпича и отсыпали дорогу. Она, конечно, как после бомбежки, но хотя бы можно проехать, – говорит Евгения. – Главная наша печаль – отсутствие воды и газа. У нас в семье четверо детей, сейчас ждем пятого малыша. У старшего сына уже есть своя семья, у них родился ребенок. Им пришлось переехать – с маленьким без воды очень трудно.

Проблема во всем – приготовить еду, помыть посуду, искупать детей. Мы вынуждены через день ездить на родник в Щекино, привозим оттуда по 200 литров. Чтобы искупать детей, греем воду в кастрюлях и чайниках.



Чтобы умыться и помыть руки, воду приходится заливать в умывальник.

Стирать вещи возим к родственникам и родителям. И так у всех жителей нашей деревни, потому что семьи многодетные.

Мы выкопали колодец. Но через полгода вода ушла. На всех участках колодцы сухие.

По словам Евгении, администрация ничем не помогает жителям. Местные власти пробовали пробурить скважину, но вода в ней оказалась плохого качества. А разрешение на подключение к старым сетям не дают.

– Газ провести тоже нельзя, говорят, что домов мало, сложно рассчитать необходимую мощность. А строить дорогу вообще нецелесообразно, якобы потому, что потом их разобьет строительная техника, когда будут застраиваться остальные участки. Так мы и живем.

С благоустройством в самой деревне тоже плохо – даже пешеходные переходы с трассы, казалось бы новые, современные, и те не продуманы. Два перехода через трассу М-2 ведут в болотистую местность и бурьян, до деревни пройти там почти нереально.



Асфальтовая дорожка тянется от одного пешеходного перехода до... другого! А прохода к деревне нет.

– Такое ощущение, что про нас все забыли. К нам даже почту не приносят, ни разу за шесть лет. Да и с названием нашей деревни тоже какая-то ерунда получилась.

В двух километрах от нас есть еще одна Самохваловка, старая. И многие экстренные службы по вызовам приезжают туда, а нас не могут найти.

Все шесть лет многодетные жители деревни регулярно пишут обращения и жалобы. Власти – так же регулярно – дают официальные ответы.

Например, 9 декабря 2016 года ответ администрации Щекинского района подписан тогдашним главой Олегом Федосовым:

«…В рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в МО Щекинский район» мероприятия по обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в дер. Самохваловка включены на 2019, 2020 годы…»

В июле 2019 года ответ администрации подписывал уже новый глава Александр Гамбург:

«...В 2018 году выполнены работы по бурению одной разведочно-эксплуатационной скважины в целях определения дебета скважины. До конца 2019 года администрацией Щекинского района будет разработана проектно-сметная документация на водоснабжение представленных земельных участков...»

«...Газификация населенного пункта будет произведена после застройки жилыми домами не менее 50% от общего числа участков, выделенных для многодетных семей...»

В марте 2020 года все тот же Гамбург отвечал:

«...Ремонт автомобильной дороги общего пользования в д. Самохваловка целесообразно выполнить после застройки жилыми домами большего количества участков, с целью избежания ее разрушения тяжелой техникой, используемой при строительстве…»

Замкнутый круг. Коммуникаций не будет до тех пор, пока не построят дома. Но вкладываться в строительство на участке с неясной перспективой коммуникаций граждане не хотят.

Жители Самохваловки просят руководителей региона обратить внимание на проблему и дать возможность многодетным семьям жить и растить детей в нормальных условиях.

Комментарий юриста