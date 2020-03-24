Алексей Дюмин придал ускорения киреевским чиновникам

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Администрация пообещала до 15 июня установить пандус возле ДК, губернатор дал им один месяц.

На оперативном совещании в региональном правительстве глава региона Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Жительница посёлка Шварцевский Киреевского района попросила оборудовать пандус возле Дома культуры на улице Менделеева.

Глава администрации района Игорь Цховребов сообщил, что пандус будет оборудован до 15 июня. Работы стоимостью около 50 тысяч рублей выполнят за счет средств муниципалитета. Алексей Дюмин не согласился с обозначенными сроками и дал на проведение работ один месяц.

Женщина из Новомосковска пожаловалась губернатору на состояние территории рядом с мусорной контейнерной площадкой. Губернатор поручил главе городской администрации Алексею Бирюлину привести территорию в порядок. Глава региона отметил, что в преддверии 90-летия Новомосковска благоустройству следует уделить особое внимание.