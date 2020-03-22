Россия приостанавливает рейсы во все зарубежные страны

Самолеты будут летать только в столицы иностранных государств.

Росавиация приостанавливает рейсы во все зарубежные страны с 23 марта. Исключение составят только чартерные рейсы, предназначенные за эвакуации россиян и возвращения иностранцев, а также регулярные рейсы из Москвы в столицы иностранных государств и обратно.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба федерального агенства воздушного транспорта РФ. Отмечается, что временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств начинает действовать с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года.

Такие мера предприняты в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-2111 от 20.03.2020.