новости
новости
Регистрация
Следователи помогли 84 тулякам получить заработанные деньги

Следователи помогли 84 тулякам получить заработанные деньги

Общая сумма выплаченных средств превысила 4 млн рублей.

С начала года сотрудниками СУ СК России по Тульской области  завершено расследование четырёх уголовных дел о невыплате зарплаты. Правоохранители помогли 84 работникам различных организаций получить заработанные деньги – свыше 4 млн рублей.

Более 3 млн рублей задолжало своим 52 сотрудникам ООО «Механизация». В ходе следствия задолженность была полностью погашена. Сотрудник ООО «Мастер» после вмешательства следственных органов получил 329 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель рассчитался со своим сотрудником на 44 тысячи рублей, а 30 работникам ООО «ГУК» выплатили почти миллион рублей.

При задержке и невыплате зарплаты работникам следует обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру, а также в суд. Если заработная плата не выплачивается полностью свыше двух месяцев, либо частично выплачивается более трех месяцев подряд – заявление об этом рекомендуется подать напрямую в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Это можно сделать одним из нескольких способов: через ящик для обращений и заявлений, расположенный в СУ СК России по Тульской области (ул. Свободы, д.32) либо в территориальный отдел по месту жительства, направить почтой, записаться на личный приём или написать письмо через интернет-приёмную на официальном сайте ведомства.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областиневыплата зарплатыуголовные делавозмещение ущерба
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бывшую тульскую гостиницу передали региональному Управлению ФСИН
Бывшую тульскую гостиницу передали региональному Управлению ФСИН
В России ввели ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
В России ввели ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.