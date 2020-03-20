Следователи помогли 84 тулякам получить заработанные деньги

С начала года сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование четырёх уголовных дел о невыплате зарплаты. Правоохранители помогли 84 работникам различных организаций получить заработанные деньги – свыше 4 млн рублей.

Более 3 млн рублей задолжало своим 52 сотрудникам ООО «Механизация». В ходе следствия задолженность была полностью погашена. Сотрудник ООО «Мастер» после вмешательства следственных органов получил 329 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель рассчитался со своим сотрудником на 44 тысячи рублей, а 30 работникам ООО «ГУК» выплатили почти миллион рублей.

При задержке и невыплате зарплаты работникам следует обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру, а также в суд. Если заработная плата не выплачивается полностью свыше двух месяцев, либо частично выплачивается более трех месяцев подряд – заявление об этом рекомендуется подать напрямую в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Это можно сделать одним из нескольких способов: через ящик для обращений и заявлений, расположенный в СУ СК России по Тульской области (ул. Свободы, д.32) либо в территориальный отдел по месту жительства, направить почтой, записаться на личный приём или написать письмо через интернет-приёмную на официальном сайте ведомства.